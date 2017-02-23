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Рубрика: Новости Украины и мира
23-02-2017, 09:41
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В Запорожье вспышка африканской чумы свиней

Африканская чума свиней добралась до Запорожья. В частном секторе зафиксирована гибель животного.

«При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (г. Киев) 21 и 22 февраля 2017 установлен диагноз – африканская чума свиней (АЧС)», - сообщили в Госпродпотребслужбе.

Специалисты уже обследуют и другие дворы в радиусе трех километров. Людей просят не покупать мясо на стихийных рынках.

Напомним, ранее вспышку африканской чумы свиней зафиксировали в Ивано-Франковской, Харьковской, Полтавской и Одесской областях.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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