Из-за блокады Россия начала поставлять коксующий уголь на Донбасс – СМИ

В России приняли решение напрямую поставлять коксующий уголь на предприятия, находящиеся на подконтрольных ДНР-ЛНР территориях. Именно этот тип угля широко используется в металлургии и, в частности, на данных заводах.

Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на собственный источник в энергетическом секторе РФ, передает «Диалог UA».

Отмечается, что данное решение принято из-за блокады Донбасса. В результате работа предприятий нарушена, многие из них или уже закрылись, или на грани остановки.

В то же время источник, близкий к руководству ДНР-ЛНР, сообщает, что данные предприятия не смогут рассчитаться с Россией за уголь, поскольку контролируются украинскими предпринимателями и все расчеты проводят через Киев. В связи с этим в ДНР-ЛНР вновь заговорили о национализации.