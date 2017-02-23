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Рубрика: Новости Украины и мира
23-02-2017, 09:57
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Из-за блокады Россия начала поставлять коксующий уголь на Донбасс – СМИ

В России приняли решение напрямую поставлять коксующий уголь на предприятия, находящиеся на подконтрольных ДНР-ЛНР территориях. Именно этот тип угля широко используется в металлургии и, в частности, на данных заводах.

Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на собственный источник в энергетическом секторе РФ, передает «Диалог UA».

Отмечается, что данное решение принято из-за блокады Донбасса. В результате работа предприятий нарушена, многие из них или уже закрылись, или на грани остановки.

В то же время источник, близкий к руководству ДНР-ЛНР, сообщает, что данные предприятия не смогут рассчитаться с Россией за уголь, поскольку контролируются украинскими предпринимателями и все расчеты проводят через Киев. В связи с этим в ДНР-ЛНР вновь заговорили о национализации.




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Редакция «Мариупольских новостей»