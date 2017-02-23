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Рубрика: Новости Украины и мира
23-02-2017, 10:16
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[Фото]

Жебривский показал свой особняк в Киеве

Губернатор Донецкой области Павел Жебривский показал журналистам «Нового времени» свой дом в Киеве. Трехэтажный особняк из красного кирпича расположен в частном секторе Подольского района столицы.

Живет здесь большая семья – 7 человек. Помимо самого хозяина и его жены Валентины, двое их детей и трое племянников. Однако Павел Жебривский приезжает сюда раз в две недели – в остальное время он живет в Краматорске.

В доме есть бильярдная и домашний кинотеатр, на стенах много картин украинских художников, а в кабинете – старинных вещей и изданий.

По словам губернатора, на строительство дома ушло 5 лет.




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Редакция «Мариупольских новостей»