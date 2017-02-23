Одобрено правительством: цена на газ в Украине будут пересматривать дважды в год

Украинское правительство приняло решение о пересмотре цен на газ дважды в год. Отныне стоимость «голубого топлива» будут пересчитывать с 1 апреля и с 1 октября. Об этом говорится в постановлении КМУ №90 от 21 февраля.

Кроме того, вводятся два новых понятия - "газовый год" (с 1 октября по 30 сентября) и "газовое полугодие" (с 1 апреля по 30 сентября и с 1 октября по 31 марта).

При расчете предельной розничной цены газа для населения и ТКЭ Министерством энергетики и угольной промышленности будут учитываться: среднемесячные показатели цен на газ на немецком хабе NCG (за полугодие) с учетом затрат на транспортировку до украинской границы и входа в ГТС в пересчете на официальный курс НБУ за 2-й и 3-й месяцы текущего газового полугодия (либо май-июнь, либо ноябрь-декабрь), а также тарифы на поставку и распределение газа внутри Украины, НДС и торговая наценка поставщика. Если новые расчеты отклоняются от старых более чем на 10% - тарифы будут пересмотрены.

Ранее предусматривалась ежеквартальная корректировка цен на газ для населения в случае существенного изменения цен импортного паритета, но механизма такого пересчета в старой редакции постановления прописано не было.