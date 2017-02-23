Сожжение чучела, разноцветные блины и хоккей: Масленицу будут отмечать во всех районах Мариуполя

В эти выходные в Мариуполе отметят Масленицу. Мероприятия организовывают во всех районах города, но основные пройдут в субботу, 25 февраля, на площади Свободы.

Как сообщает пресс-служба горсовета, развлекательная программа начнется в 11:00. Коммунальные предприятия школьного питания будут жарить разноцветные блинчики с разными начинками, причем выпекать их будут прямо на глазах у посетителей. В роли повара сможет побыть каждый желающий.

Площадь условно разобьют на несколько зон, где будут работать ростовые куклы, аниматоры, мастер-классы, выставка-ярмарка народных мастеров и фотозоны с необычными образами. На катке пройдут различные эстафеты, в том числе веселый хоккей. Завершится праздник файер-шоу и традиционным сожжением чучела.

Если погода будет дождливой – организаторы могут внести некоторые коррективы в программу.

Приглашаем всех мариупольцев и гостей города присоединиться к праздничным гуляниям! Всем будут обеспечены море позитивных эмоций и хорошего настроения!