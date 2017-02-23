В Мариуполе прошел турнир в честь Виталия Мандрыка, погибшего при задержании диверсантов

В Мариуполе вчера завершился первый турнир по рукопашному бою в честь Виталия Мандрыка – бойца ??спецподразделения полиции «Сокол», который погиб 23 февраля 2015 года во время задержания группы диверсантов. Ранее преступники убили сотрудников местного завода и взорвали стратегический мост. Начальник областной полиции Вячеслав Аброськин решил ежегодно проводить данный турнир в память о погибшем коллеге.

На турнир пришли начальник южного территориального управления Нацгвардии Украины Владимир Кондратюк, легендарный разведчик «Паук» Руслан Пустовойт, секретарь Мариупольского горсовета Степан Махсма, волонтер Екатерина Сухомлинова, ректоры мариупольских вузов Константин Балабанов и Вячеслав Волошин и многие другие. Но главными гостями были вдова Виталия Мандрыка и их трехлетняя дочь, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.

В течение недели спортсмены-полицейские со всей области сражались за чемпионский титул в отборочных соревнованиях. До финала дошли 8 команд. В результате победу одержал КОРД, где служат коллеги погибшего. Второе место получила команда Центрального отдела полиции (г. Мариуполь), третье - Краматорского отдела полиции.

В личных зачетах победителями стали два спецназовца КОРДа, сотрудник криминальной полиции из поселка Мангуш Игорь Ткач и следователь из Дружковки Михаил Шелест.