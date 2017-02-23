В Мариуполе установили памятную доску на месте перестрелки с диверсантами

Ровно 2 года назад, 23 февраля 2015 года, в Мариуполе произошла перестрелка между правоохранителями и диверсантами, которые накануне подорвали мост. Напомним, силовики остановили подозрительную машину, но пассажиры открыли огонь. Один из диверсантов был ранен, второй сбежал, но через время, когда его нашли, покончил жизнь самоубийством. В ходе перестрелки в тот день погиб 27-летний Виталий Мандрык.

Сегодня на этом перекрестке установили памятный знак. Собравшиеся почтили память погибшего минутой молчания, после чего возложили цветы.

«Еще давно говорили, что даже небо плачет по лучшим сыновьями нашей Родины. Хочу поблагодарить маму Виталия Мандрыка, Светлану Ивановну, за воспитание действительно достойного гражданина Украины, достойного сотрудника полиции, который положил свою жизнь ради безопасности мирных жителей Мариуполя и нашей страны. Был осуществлен поступок, достойный уважения. Такая судьба у всех нас, сотрудников полиции, наша основная задача - служить и защищать наших граждан Украины», - отметил генерал Вячеслав Аброськин.