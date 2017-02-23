Италия выделила 1 миллион евро на помощь пострадавшим на Донбассе

Италия выделила на помощь людям, пострадавшим в результате конфликта на востоке Украины, 1 миллион евро.

«В этом году Италия поможет Украине. Итальянским правительством и итальянским агентством сотрудничества был выделен 1 млн евро, который пойдет на помощь людям, пострадавшим на востоке Украины», - сообщил посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа.

Так, 700 тысяч евро пойдут на покупку продовольственных наборов, оставшиеся 300 тысяч – на финансирования гуманитарного проекта по разминированию - программы информирования детей и их семей о минной опасности.