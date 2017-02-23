Денежные переводы из России – под запретом

Государственной Думой РФ вчера, 22 февраля, был одобрен законопроект, которым денежные переводы из России в Украину запрещены.

Помимо этого, данный запрет касается и других стран, в которых операция производится посредством иностранных платёжных систем. В тексте законопроекта прописано, что пока клиент не откроет в российских либо иностранных платёжных системах банковский счёт, он не имеет права на перевод каких-либо средств.

Законопроект имеет название «О внесении изменений в закон «О национальной платёжной системе». В случае нарушения запрета на отправку денежного перевода нарушителю грозит штраф от Банка России в размере произведённого платежа.

На данный момент трансграничные переводы в России производятся по двум типам: в рамках платёжных систем или с помощью услуг иностранных юридических лиц, которые не являются инфраструктурой иностранных платёжных систем, посредством так называемых „систем срочных переводов“.

Пока законопроект одобрен в первом чтении, предстоит утверждение ещё в двух чтениях. Если же законопроект пройдёт утверждение во всех трёх слушаниях, то в законную свою силу он вступит со дня опубликования.

В октябре прошлого, 2016 года, Украиной в этом направлении был сделан первый шаг, когда была ограничена деятельность некоторых платёжных систем, в числе которых «Юнистрим» и «Золотая Корона».

В пояснительной записке к законопроекту сказано: «Кроме этого, законопроект направлен на устранение негативных последствий запрета на деятельность российских платёжных систем на территории Украины, введённого 17 октября 2016 г. Установление такого запрета привело к ограничению конкуренции на российском рынке платёжных услуг, осуществляемых в виде трансграничных переводов денежных средств без открытия счета в пользу иностранных платёжных систем».

Из более ранних сообщений стало известно о рекомендации Совета национальной безопасности и обороны Украины Национальному банку совместно с СБУ разработать правовой механизм по блокированию деятельности электронных платёжных систем субъектов РФ.