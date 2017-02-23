План «Мариуполь»: Януковича хотели вернуть в Украину и сделать региональным лидером

Издание RFE/RL пообщалось с помощником бывшего советника Виктора Януковича Пола Манафорта Константином Килимником. Он рассказал об интересной стратегии, которую разработал для урегулирования конфликта на Донбассе.

В частности, Килимник предлагал вернуть Януковича в Украину и сделать его региональным лидером. «Янукович возвращается в Украину как региональный лидер в Донецкой и Луганской областях... с возможностью привлечения других, к примеру, нынешних лидеров сепаратистов», - пояснил Килимник.

Данную стратегию назвали «план «Мариуполь» и передали его Манафорту.

К слову, Пол Манафорт не имеет никаких связей с Россией. В прошлом году он был членом предвыборного штаба Дональда Трампа, но может вернуться в Украину, «если будет серьезный проукраинский проект, который сможет принести стране мир».