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Рубрика: Новости Мариуполя
23-02-2017, 15:07
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[Фото]

В Мариуполе «зашивается» СБУ

На здание областного управления СБУ в Мариуполе устанавливают дополнительную защиту. В настоящее время производятся работы по установке термозащиты на стены здания. У стен установлены строительные леса, с которых ведутся монтажные работы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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