В Мариуполе «зашивается» СБУ

На здание областного управления СБУ в Мариуполе устанавливают дополнительную защиту. В настоящее время производятся работы по установке термозащиты на стены здания. У стен установлены строительные леса, с которых ведутся монтажные работы.
На здание областного управления СБУ в Мариуполе устанавливают дополнительную защиту. В настоящее время производятся работы по установке термозащиты на стены здания. У стен установлены строительные леса, с которых ведутся монтажные работы.
В Приморском парке новая «жительница»
Стенка, защищающая Приморский бульвар от оползня, начала разрушаться