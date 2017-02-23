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Рубрика: Новости Украины и мира
23-02-2017, 16:47
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Гончаренко нашли, он в безопасности: похитители хотели избить нардепа и облить кислотой

Народный депутат Алексей Гончаренко, которого похитили в Одессе, уже на свободе и в безопасности. Скоро он будет давать показания.

Как рассказал на брифинге прокурор Одесской области Олег Жученко, заказчиком похищения был депутат Лиманского райсовета Одесской области Кушнарев, сын которого погиб во время трагических событий 2 мая 2014 года.

«И сам он не просто был заказчиком похищения народного депутата, а фактически он с двумя своими сообщниками выехал на место и должен был наносить народному депутату телесные повреждения, а именно, применять кислоту, изуродовать лицо, лишить зрения, а также переломить коленные чашечки. Поэтому все является объективным. У человека есть мотив», - рассказал Жученко.

Таким образом, конечная цель – не убийство, а нанесение телесных повреждений.

По этому делу уже задержаны 3 человека.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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