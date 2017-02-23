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Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
23-02-2017, 18:08
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Килимник заявляет, что ничего не знает о плане «Мариуполь»

Бывший советник политтехнолога Пола Манафорта Константин Килимник заявляет, что не рассказывал журналистам «Радио Свобода» о плане «Мариуполь». Более того, он вообще не знает о данной стратегии, которая предусматривает возвращение Виктора Януковича в Украину.

«То, что изложено в статье на сайте "Радио "Свобода", - фейк и выдумки автора от начала до конца. Никакого интервью я не давал, и все изложенное в статье в отношении выдуманных автором планов, меня, Пола Манафорта и других упомянутых людей неправда», - рассказал Килимник журналистам «Украинских новостей».

По словам Килимника, он встречался с журналистом "Радио "Свобода" Миллером, но никакого интервью не давал.




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