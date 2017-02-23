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Рубрика: Новости Украины и мира
23-02-2017, 18:30
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Нардепы от «Самопомичи» покинули зал Рады и поехали на блокаду Донбасса

В ходе сегодняшнего заседания Верховной Рады депутаты из фракции «Самопомич» покинули зал парламента и поехали на Донбасс – присоединиться к блокаде.

«Сегодня, именно сейчас, большинство фракции «Самопомич» отсюда уезжает к ребятам на восток, чтобы стать рядом с ними и показать, что торговля на крови колонизирует украинское государство политически, экономически и социально», - заявил глава политической силы Олег Березюк во время пленарного заседания.

К слову, сегодня Рада так и не рассмотрела закон об оккупированных территориях.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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