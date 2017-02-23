Почтовые услуги в Украине вырастут в 1,5 раза

Пришло сообщение о том, что Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), одобрен проект решения Украинского государственного предприятия почтовой связи (УГППС), согласно которому увеличиваются предельные тарифы на универсальные почтовые услуги.

Предельные тарифы на пересылку писем, почтовых карточек, бандеролей, а также на пересылку заказных почтовых отправлений писем, карточек и бандеролей увеличиваются на 59,6%, а пересылка посылок в пределах Украины – на 22%.

Таким образом, средний уровень повышения тарифов на универсальные услуги почтовой связи в Украине увеличиваются на 49,4%.

На проведённом заседании 10 февраля рабочей группы по разработке предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи с представителями профсоюзов и работодателей, которые были представлены сторонами, предложение «Укрпочты» было поддержано.

Дальнейшим этапом принятого решения будет государственная регистрация Министерством юстиции, а впоследствии – вступление в силу со дня официального опубликования.

Примечательно, что данное подорожание происходит на фоне прекращения деятельности госпредприятия «Укрпочта» и создания на её основе публичного акционерного общества.

На официальном сайте «Укрпочты» размещено заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна: «Мы завершаем процесс корпоратизации госпредприятия. Создаётся публичное акционерное общество "Укрпочта", где 100% акций "Укрпочты" принадлежат государству в лице Министерства инфраструктуры».

Из утверждённого нового устава компании следует, что единственным акционером ПАО «Укрпочта» и её основателем является Мининфраструктуры, которое исполняет функции управления корпоративными правами государства с количеством акций 6518597 штук, номинальной стоимостью 1000,00 гривен каждая и общей номинальной стоимостью 6 млрд 518 миллионов 597 тысяч гривен.

Создаётся Наблюдательный совет ПАО, в состав которого входит семь человек, из которых пять являются независимыми директорами.

Таким образом, государственное предприятие «Укрпочта» 1 марта 2017 года будет окончательно реорганизовано в публичное акционерное общество.