В Мариуполе выделили материальную помощь семье погибшего в Авдеевке спасателя

Городской голова Вадим Бойченко поручил подготовить проект решения о предоставлении материальной помощи семье погибшего в Авдеевке сотрудника МЧС из Мариуполя.

Напомним, 24-летний водитель аварийно-спасательного отряда Сергей Горбань доставлял гуманитарный груз в Авдеевку. Жилые кварталы города попали под обстрел, от прямого попадания снаряда в автомобиль мужчина скончался на месте. У него остались жена и 2-летняя дочь, сообщает пресс-служба горсовета.

«В такое тяжелое время мы не можем остаться в стороне. Городская власть всегда старается поддерживать наших защитников и их родных. Выражаем искренние соболезнования вдове и родителям Сергея. Материальная помощь — это лишь малая толика, боль утраты не восполнить ничем», ? сказал секретарь совета Степан Махсма.