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Рубрика: Новости Мариуполя
23-02-2017, 20:26
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В Мариуполе стартовал энергоаудит муниципальных учреждений

Сегодня в Мариуполе стартовал первый этап проекта USAID «Муниципальная энергетическая реформа в Украине». Специалисты, «вооружившись» техникой, начали тепловизорную съемку на улице и внутри муниципальных учреждений.

Всего планируют проверить 40 зданий и с помощью тепловизоров найти «изъяны», сообщает пресс-служба горсовета.

«Сегодня проводят термосъемку инфракрасным излучением 40 муниципальных учреждений. Благодаря специальному прибору, тепловизору, специалисты выявят максимальные потери в зданиях и зафиксируют их», - отметил начальник отдела энергоменеджмента Сергей Казаку.

Далее специалисты посетят каждый из проверенных объектов, пообщаются с сотрудниками, сделают полный замер теплофизических характеристик и проведут полное техническое обследование. Полученную информацию просчитают и сделают соответствующие выводы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»