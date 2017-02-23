В Мариуполе стартовал энергоаудит муниципальных учреждений

Сегодня в Мариуполе стартовал первый этап проекта USAID «Муниципальная энергетическая реформа в Украине». Специалисты, «вооружившись» техникой, начали тепловизорную съемку на улице и внутри муниципальных учреждений.

Всего планируют проверить 40 зданий и с помощью тепловизоров найти «изъяны», сообщает пресс-служба горсовета.

«Сегодня проводят термосъемку инфракрасным излучением 40 муниципальных учреждений. Благодаря специальному прибору, тепловизору, специалисты выявят максимальные потери в зданиях и зафиксируют их», - отметил начальник отдела энергоменеджмента Сергей Казаку.

Далее специалисты посетят каждый из проверенных объектов, пообщаются с сотрудниками, сделают полный замер теплофизических характеристик и проведут полное техническое обследование. Полученную информацию просчитают и сделают соответствующие выводы.