На днях украинские позиции около Водяного обстреляли из тяжелой артиллерии. 120-мм мины "ложились" недалеко от жилых домов. Бойцы признались: это чудо, что никто не пострадал. В поселке сейчас проживают 15 мирных жителей. Об этом сообщает пресс-центр АТО.
В Штабе отметили, что морские пехотинцы твердо стоят на своих позициях. В случае нестандартных действий противника, ответ будет мгновенным и адекватным.
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- В Водяном под Мариуполем мины «ложились» недалеко от домов, чудом никто не пострадал
Рубрика: Новости Мариуполя
24-02-2017, 08:29
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В Водяном под Мариуполем мины «ложились» недалеко от домов, чудом никто не пострадал
На днях украинские позиции около Водяного обстреляли из тяжелой артиллерии. 120-мм мины "ложились" недалеко от жилых домов. Бойцы признались: это чудо, что никто не пострадал. В поселке сейчас проживают 15 мирных жителей. Об этом сообщает пресс-центр АТО.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»