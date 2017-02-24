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Рубрика: Новости Мариуполя
24-02-2017, 08:29
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В Водяном под Мариуполем мины «ложились» недалеко от домов, чудом никто не пострадал

На днях украинские позиции около Водяного обстреляли из тяжелой артиллерии. 120-мм мины "ложились" недалеко от жилых домов. Бойцы признались: это чудо, что никто не пострадал. В поселке сейчас проживают 15 мирных жителей. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

В Штабе отметили, что морские пехотинцы твердо стоят на своих позициях. В случае нестандартных действий противника, ответ будет мгновенным и адекватным.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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