Блокада Донбасса ставит под угрозу не только экономику Украины, но и обороноспособность, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что торговая блокада Донбасса поставила под угрозу металлургический комплекс страны, а металл это не только экономика, но и обороноспособность.



"Блокирование ставит под угрозу металлургический комплекс страны, который является одним из флагманов экономического роста и в котором работают более 300 тысяч украинцев. Но металл это не только экономика, это еще и обороноспособность. Не будет угля – не будет металла, не будет металла – не будет брони, не будет брони – не будет танков", - заявил Гройсман на странице в Facebook.