Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что торговая блокада Донбасса поставила под угрозу металлургический комплекс страны, а металл это не только экономика, но и обороноспособность.
"Блокирование ставит под угрозу металлургический комплекс страны, который является одним из флагманов экономического роста и в котором работают более 300 тысяч украинцев. Но металл это не только экономика, это еще и обороноспособность. Не будет угля – не будет металла, не будет металла – не будет брони, не будет брони – не будет танков", - заявил Гройсман на странице в Facebook.
- Главная /
- Новости Украины и мира /
- Блокада Донбасса ставит под угрозу не только экономику Украины, но и обороноспособность, - Гройсман
Рубрика: Новости Украины и мира
24-02-2017, 09:06
Просмотров: 1396
Комментариев: 0
Блокада Донбасса ставит под угрозу не только экономику Украины, но и обороноспособность, - Гройсман
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что торговая блокада Донбасса поставила под угрозу металлургический комплекс страны, а металл это не только экономика, но и обороноспособность.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
Нардепы от «Самопомичи» покинули зал Рады и поехали на блокаду Донбасса
Парламент так и не рассмотрел закон об оккупированных территориях
Решение СНБО есть, но нет желания применять силу, - Тука о снятии блокады поставок угля в Донбассе
По словам Туки, многие из организаторов блокады просто дезинформированы
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»