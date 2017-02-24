Парламент введет штрафы за нарушение въезда-выезда из зоны АТО

При нарушении правил въезда или выезда из зоны АТО будет предусмотрен штраф как для украинцев, так и для иностранцев. Это подразумевает законопроект №5442, за который в первом чтении проголосовали 235 парламентариев 23 февраля, сказано в статусе документа на сайте Верховной Рады.



Законопроект предусматривает для граждан Украины штраф в размере 30-50 необлагаемых минимумов доходов (от 510 до 850 гривен) за данное нарушение. За повторное нарушение штраф будет увеличен до 50-70 необлагаемых минимумов (от 850 до 1190 гривен). Если эти правила нарушат лица без гражданства, то заплатят в размере 100-300 необлагаемых минимумов (от 1700 до 5100 гривен).



"Отдельные граждане и субъекты предпринимательской деятельности пытаются нарушать установленный в районе проведения АТО порядок, перемещаются как в район проведения АТО, так и вне установленных транспортных коридоров и КПВВ, чем создают угрозы жизни и здоровью себя и других лиц, а также значительно усложняют выполнение определенных задач силам и средствам АТО. Однако, привлечение лиц к ответственности за незаконное пересечение линии столкновения законодательством не определено", - пояснили в записке к законопроекту.



Так, некоторые украинцы пытаются попасть в Л-ДНР или выехать оттуда через Россию. Таким образом, они обходят блокпосты с их очередями и опасной обстановкой. Некоторые иностранцы посещают зону АТО также через территорию России. Этим же пользуются и контрабандисты. Теперь всем нарушителям штрафы смогут выписывать и бойцы Госпогранслужбы.



Данные нормы, в случае дальнейшего одобрения, будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях и некоторые другие законы Украины об обеспечении пограничной безопасности.