В Мариуполе каждый предприниматель и житель частного сектора должен иметь договор на вывоз мусора

Согласно Закону Украины, каждое физическое и юридическое лицо должно иметь договор на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) с предприятием, которое является официальным перевозчиком ТБО. В Мариуполе таким предприятием является КП «Коммунальник». Об этом рассказали на брифинге начальник инспекции по благоустройству городского совета Сергей Марчук и директор КП «Коммунальник» Владимир Антоненко, сообщили в пресс-службе горсовета.



«Инспекция по благоустройству в ходе обследования городской территории проводит проверку наличия договоров на вывоз ТБО у всех субъектов предпринимательской деятельности и жителей частного сектора. При его отсутствии, проводится разъяснительная работа. Ведь жители хотят видеть чистый город, а не сколько мы выписали штрафов», - рассказал Сергей Марчук.



Сотрудники инспекции проверяют и состояние контейнерных площадок – они должны быть окрашены и не захламлены. А в скором будущем на каждой контейнерной площадке появится информационная табличка с указанием ответственных за ее содержание и контактных номеров телефонов.



Владимир Антоненко добавил: ««Коммунальник» проводит разъяснительные работы с населением и предпринимателями, раздает памятки. Прежде чем применить штрафные санкции, мы трижды вручаем уведомление о необходимости заключить договор».



Ранее, те у кого не было договоров, могли самостоятельно вывозить мусор, заключая договор только с полигоном ТБО. Сейчас это исключено. «Если кому-либо необходимо разово вывести негабаритный мусор, можно его перевести своим транспортом и заключить договор с полигоном на месте. Но у предприятий и физлиц должен быть договор на год с КП «Коммунальник» на перевозку мусора. Это делается для того, чтобы исключить ситуации, когда у лиц есть договор с полигоном на минимальный объем, а мусор они выбрасывают в чьи-то придомовые контейнеры, не оплачивая его перевозку до полигона», - пояснил Сергей Марчук.