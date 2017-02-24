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Рубрика: Новости Донбасса
24-02-2017, 10:30
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Из-за обстрелов ДФС остановлена: поврежден склад хлора и резервуары чистой воды

Двое суток ДФС находится в зоне сильнейших обстрелов. За этот период объекты фильтровальной станции получили значительные повреждения, сообщает пресс-служба «Компания «Вода Донбасса».
 
Сегодня ночью в результате обстрела боеприпасы попали в резервуар №1, в склад хлора — перебит хлоропровод и повреждена кровля. Зафиксировано два попадания в резервуары чистой воды, снаряды упали возле административно-бытового корпуса и здания фильтров, кроме того, осколками посечено здание фильтров и повреждены оконные перекрытия, повреждена кровля здания фильтров.
 
"В таких условиях обеспечивать работу Донецкой фильтровальной станции невозможно, люди практически постоянно находятся в бомбоубежище. Руководством Компании принято решение об эвакуации персонала и остановке Донецкой фильтровальной станции", - говорится в сообщении.

Авдеевка снова осталась без водоснабжения, Донецк и Ясиноватая - частично без воды (подача будет сокращена на 15-20 процентов).


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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