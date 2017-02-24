Вниманию мариупольцев. График движения маршруток на Масленицу

В день празднования Масленицы коммунальный транспорт будет осуществлять движение по маршрутам в обычном режиме выходного дня, сообщили в пресс-службе горсовета. Мариупольцам также напомнили о графике движения маршрутных такси.



- автобусный маршрут № 24т «АС-2 - ул. Киевская». 17 автобусов с интервалом на маршруте 7-8 мин. Время работы: 5:12 (ул. Киевская) – 23:06 (АС-2);



- автобусный маршрут № 110 «ЖМР 17,18 – Железнодорожный вокзал» 8 автобусов с интервалом на маршруте 5-6 мин. Время работы: 6:30 (ЖМР 17,18) – 21:21 (ЖМР 17,18);



- автобусный маршрут № 111 «ЖМР «Западный» – пос. Песчаный». 1 автобус с интервалом на маршруте 72 мин. Время работы: 6:10 (ЖМР «Западный») – 20:34 (ЖМР «Западный»);



- автобусный маршрут № 112 «ЖМР «Восточный» – ЖМР 17,18». 15 автобусов с интервалом на маршруте 7 мин. Время работы: 5:05 (ЖМР Восточный) – 23:17 (ЖМР Восточный);



- автобусный маршрут № 114 «ул. Лавицкого – пос. Мирный». 16 автобусов с интервалом на маршруте 9 мин. Время работы: 5:05 (ул. Лавицкого) – 21:58 (пос. Мирный);



- автобусный маршрут № 117 «ЖМР «Западный – пл. Освобождения». 9 автобусов с интервалом на маршруте 6 мин. Время работы: 6:18 (ЖМР «Западный») – 20:15 (пл. Освобождения);



- автобусный маршрут № 118 «ТФД – микрорайон Курчатова». 12 автобусов с интервалом на маршруте 10 мин. Время работы: 5:03 (ТФД) - 00:01 (ТФД);



- автобусный маршрут № 124 «ЖМР «Восточный» - ЖМР «Западный». 18 автобусов с интервалом на маршруте 6-7 мин. Время работы: 5:00 (с двух направлений) – 23:35 (ЖМР «Восточный»);



- автобусный маршрут № 131 «Центральный рынок – пос. Моряков». 10 автобусов с интервалом на маршруте 7 мин. Время работы: 5:06 (пос. Моряков) - 22:03 (Центральный рынок);



- автобусный маршрут № 132 «АС – 2 – пл. Машиностроителей». 5 автобусов с интервалом на маршруте 13 мин. Время работы: 5:17 (АС-2) -22:37 (АС-2);



- автобусный маршрут № 145 «ЖМР 17,18 – пос. Садки». 10 автобусов с интервалом на маршруте 8 мин. Время работы: 5:15 (ЖМР 17,18) - 21:05 (ЖМР 17,18);



- автобусный маршрут № 146 «ЖМР 23 - Кальмиусский рынок». 2 автобуса с интервалом на маршруте 42 мин. Время работы: 5:44 (с двух направлений) - 21:50 (Кальмиусский рынок);



- автобусный маршрут № 150 «ЖМР «Западный» - Железнодорожный вокзал». 6 автобусов с интервалом на маршруте 6 мин. Время работы: 6:21 (ЖМР «Западный») - 21:51 (ЖМР «Западный»);



- автобусный маршрут № 153 «АС-2 – ЖМР «Восточный». 15 автобусов с интервалом на маршруте 7 мин. Время работы: 4:45 (ЖМР «Восточный») – 00:06 (ЖМР «Восточный»);



- автобусный маршрут № 156 «АС-2 – микрорайон «Курчатова». 17 автобусов с интервалом на маршруте 6 мин. Время работы с 4:50 (микрорайон «Курчатова») – 00:08 (микрорайон «Курчатова»);



- автобусный маршрут №101 «микрорайон «Черёмушки» - ЖМР «Западный». 11 автобусов с интервалом на маршруте 7-8 мин. Время работы с 5:40 (микрорайон «Черёмушки») - 22:05 (ЖМР «Западный»);



- автобусный маршрут № 211 «ЖМР 23 – пос. Моряков». 11 автобусов с интервалом на маршруте 7-8 мин. Время работы с 5:57 (пос. Моряков) - 22:10 (пос. Моряков);



- автобусный маршрут №154 «ЖМР 17,18 – пос. Песчаный». 7 автобусов с интервалом на маршруте 8-9 мин. Время работы: 6:05 (ЖМР 17,18) - 21:05 (ЖМР 17,18);



- автобусный маршрут № 154а «ЖМР 17,18 – квартал «Азовье». 6 автобусов с интервалом на маршруте 8-9 мин. Время работы: 6:00 (ЖМР 17,18) - 20:35 (ЖМР 17,18);



- автобусный маршрут № 201 «ЖМР «Западный» - ул. Киевская». 12 автобусов с интервалом на маршруте 10 мин. Время работы: 5:00 (с двух направлений) - 21:50 (ул. Киевская).