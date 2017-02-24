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Рубрика: Новости Украины и мира
24-02-2017, 11:15
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[Фото]

Место народных депутатов в Раде занял «Ждун»

В Верховной Раде на сегодняшнем заседании парламента появился новый персонаж - "Ждун". Он "перемещался" с депутатских кресел до трибуны. По некоторой информации, "Ждуна" принес нардеп Борислав Береза.

И вот как сам депутат прокомментировал это событие.

"322 депутата зарегистрировалось в сессионном зале ВР. По факту не больше 150 человек. Но Почекун в зале есть... Он, как и большинство украинцев, ждет посещения и работы нардепов. И очень ждет качественных изменений от Кабмина. Терпения у него немало. Времени тоже. Чего нельзя сказать про Украину", - написал он в Фейсбуке.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»