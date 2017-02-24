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Рубрика: Новости Мариуполя
24-02-2017, 11:41
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В Мариуполе дерево завалилось на жилой дом

Вчера за помощью в Приморскую райадминистрацию обратилась председатель ОСМД. Возле проспекта Строителей, 53 произошло чрезвычайное происшествие: упало дерево, которое могло повредить фасад дома и примыкающие к нему пристройки. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

С информацией о случившемся обратились и жители указанного дома. В течение часа районной администрацией, при содействии спасательной аварийно-водолазной службы горсовета, Мариупольского морского торгового порта, МКП зеленого строительства, были организованы работы по ликвидации аварийной ситуации.

Жители дома поблагодарили городскую власть за слаженную работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, а также все службы, оказавшие им оперативную помощь в решении проблемы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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