В Мариуполе дерево завалилось на жилой дом

Вчера за помощью в Приморскую райадминистрацию обратилась председатель ОСМД. Возле проспекта Строителей, 53 произошло чрезвычайное происшествие: упало дерево, которое могло повредить фасад дома и примыкающие к нему пристройки. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

С информацией о случившемся обратились и жители указанного дома. В течение часа районной администрацией, при содействии спасательной аварийно-водолазной службы горсовета, Мариупольского морского торгового порта, МКП зеленого строительства, были организованы работы по ликвидации аварийной ситуации.



Жители дома поблагодарили городскую власть за слаженную работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, а также все службы, оказавшие им оперативную помощь в решении проблемы.