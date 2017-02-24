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Рубрика: Новости Донбасса
24-02-2017, 11:56
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Контейнеры с хлором на Донецкой фильтровальной станции остались целые, но угроза ЧС сохраняется

После обстрелов на территории Донецкой фильтровальной станции обнаружены воронки от попадания снарядов диаметром около 150 см и глубиной около 50 см. Работники ДФС эвакуированы, жертв и пострадавших нет.

По предварительной информации, контейнеры с жидким хлором не повреждены, но сохраняется потенциальная угроза возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий со ссылкой на КП "Компания "Вода Донбасса".

Эксперты отмечают, что в случае попадания снаряда в здание с хлором и повреждения контейнеров, ожидаемый радиус поражения людей составит до 1 км со смертельным исходом.

Как сообщили в "Воде Донбасса", на территории Донецкой фильтровальной станции сейчас находится около 4 тонн жидкого хлора. В момент повреждения хлоропровода жидкий хлор в нем отсутствовал. Специалисты компании перекрыли поврежденный трубопровод.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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