После обстрелов на территории Донецкой фильтровальной станции обнаружены воронки от попадания снарядов диаметром около 150 см и глубиной около 50 см. Работники ДФС эвакуированы, жертв и пострадавших нет.
По предварительной информации, контейнеры с жидким хлором не повреждены, но сохраняется потенциальная угроза возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий со ссылкой на КП "Компания "Вода Донбасса".
Эксперты отмечают, что в случае попадания снаряда в здание с хлором и повреждения контейнеров, ожидаемый радиус поражения людей составит до 1 км со смертельным исходом.
Как сообщили в "Воде Донбасса", на территории Донецкой фильтровальной станции сейчас находится около 4 тонн жидкого хлора. В момент повреждения хлоропровода жидкий хлор в нем отсутствовал. Специалисты компании перекрыли поврежденный трубопровод.
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Контейнеры с хлором на Донецкой фильтровальной станции остались целые, но угроза ЧС сохраняется
После обстрелов на территории Донецкой фильтровальной станции обнаружены воронки от попадания снарядов диаметром около 150 см и глубиной около 50 см. Работники ДФС эвакуированы, жертв и пострадавших нет.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»