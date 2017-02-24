Национальный банк Украины оставил неизменным перечень системно важных банков на 2017 год, сообщает пресс-служба регулятора.
В него вошли: Приватбанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк. Эти три банка имели статус системно важного в течение 2016 года.
Как пояснили в НБУ, к системно важным относятся банки, банкротство или ненадлежащее функционирование которых может создать системные риски для финансовой системы.
"К системно важным банкам НБУ может применять усиленные пруденциальные требования, в частности повышенные нормативы ликвидности и капитала. Это соответствует общепринятой мировой практике. Также статус системно важного определяет особый режим надзора за банком", - добавили в НБУ.
- Главная /
- Новости Украины и мира /
- Нацбанк определил перечень системно важных банков
Рубрика: Новости Украины и мира
24-02-2017, 12:22
Просмотров: 371
Комментариев: 0
Нацбанк определил перечень системно важных банков
Национальный банк Украины оставил неизменным перечень системно важных банков на 2017 год, сообщает пресс-служба регулятора.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
В Украине запретили российский телеканал «Охотник и рыболов»
Решение Нацсовета вступает в силу через месяц
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»