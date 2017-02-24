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Рубрика: Новости Украины и мира
24-02-2017, 12:22
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Нацбанк определил перечень системно важных банков

Национальный банк Украины оставил неизменным перечень системно важных банков на 2017 год, сообщает пресс-служба регулятора.

В него вошли: Приватбанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк. Эти три банка имели статус системно важного в течение 2016 года.

Как пояснили в НБУ, к системно важным относятся банки, банкротство или ненадлежащее функционирование которых может создать системные риски для финансовой системы.

"К системно важным банкам НБУ может применять усиленные пруденциальные требования, в частности повышенные нормативы ликвидности и капитала. Это соответствует общепринятой мировой практике. Также статус системно важного определяет особый режим надзора за банком", - добавили в НБУ.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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