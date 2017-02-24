Как мы уже писали ранее, из-за обстрелов была остановлена работа Донецкой фильтровальной станции. В результате без водоснабжения осталась Авдеевка.
Подача воды жителям будет осуществляться из резервного резервуара емкостью 4000 м3 по графику почасово (утром и вечером). Об этом сообщили в ГСЧС.
Также отмечается, что информации об эвакуации населения с территории вблизи ДФС нет. Восстановительные работы пока не проводятся.
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Рубрика: Новости Донбасса
24-02-2017, 12:45
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Воду жителям Авдеевки будут подавать по часам
Как мы уже писали ранее, из-за обстрелов была остановлена работа Донецкой фильтровальной станции. В результате без водоснабжения осталась Авдеевка.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»