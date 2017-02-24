На сегодняшний день в Мариуполе постоянно проживает порядка 56 тысяч переселенцев. Из них более тысячи семей остро нуждаются в жилье.
Как сообщили в пресс-службе горсовета, в качестве решения мэр Вадим Бойченко предложил проект возведения жилья с применением металлоконструкций.
«Основные преимущества этого подхода – низкая себестоимость и скорость. Возведение трехэтажного дома с применением этой технологии занимает около 3 месяцев», - сказал городской голова.
Данный проект Вадим Бойченко продемонстрировал представителям бизнеса Франции, как потенциальным инвесторам.
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- В Мариуполе планируют строить для переселенцев жилье из металлоконструкций
Рубрика: Новости Мариуполя
24-02-2017, 13:30
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В Мариуполе планируют строить для переселенцев жилье из металлоконструкций
На сегодняшний день в Мариуполе постоянно проживает порядка 56 тысяч переселенцев. Из них более тысячи семей остро нуждаются в жилье.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»