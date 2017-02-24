Патрульные полицейские приглашают мариупольцев на праздник Масленицы. Копы ждут горожан на блины 26 февраля в 12:00 в «Sapog Caffе».
«На Масленицу есть одна замечательная традиция - печь вкусные блины и угощать ими дорогих гостей. Если вы желаете отведать блинов от начальника Управления патрульной полиции Мариуполя, а также принять участие в веселых играх и забавах – то Вам к нам! Проведем зиму и встретим весну вместе!», - отметили в патрульной полиции.
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Рубрика: Новости Мариуполя
24-02-2017, 14:05
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Масленица с копами: мариупольцам испечет блины начальник Управления патрульной полиции
Патрульные полицейские приглашают мариупольцев на праздник Масленицы. Копы ждут горожан на блины 26 февраля в 12:00 в «Sapog Caffе».
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»