Приднепровская ТЭС из-за «угольной блокады» перешла в экстренный режим: температура в домах жителей снижена

Приднепровская ТЭС перешла в экстренный режим – на работу на одном энергоблоке. Два уже пришлось остановить из-за блокады Донбасса и нехватки угля. Для того, чтобы ТЭС не остановилась полностью, уже пришлось снизить температуру в домах почти 300 тысяч жителей Днепра. Не исключены и веерные отключения электроэнергии, говорят на станции. Но больше всего опасаются аварийных отключений.



«Это может привести к тому, что будет само падение в электрической сети. Еще у нас второй вопрос: поскольку тепло является побочным продуктом, у нас ожидается порядка 3 недель низкая температура, до минус 6 градусов. Мы считаем это недопустимым в настоящий момент, когда будет работать один энергоблок», – прокомментировал заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.



«С точки зрения подачи тепла здесь резерва нет, поэтому все будут ждать, пока мы не поднимем блок. Самый оптимистический вариант – в течение 6 часов. Температура носителя будет снижаться, через 6 часов мы сможем восстановить. Если пессимистический вариант, то здесь даже сложно сказать – это от 12 часов и более теплоснабжения не будет», – констатировал директор Приднепровской ТЭС Сергей Дегтяренко.