vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1375 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
24-02-2017, 14:40
Просмотров: 417
Комментариев: 0

В больнице умер командир взвода ВДВ, раненный под Водяным

23 февраля в Днепре в областной клинической больнице им. Мечникова умер командир взвода Высокомобильных десантных войск Николай Гуцаленко. Об этом сообщает пресс-служба командования ВДВ Вооруженных сил.

Военнослужащий получил тяжелое ранение во время выполнения боевой задачи на позициях в районе села Водяное 21 февраля.

Врачи двое суток боролись за жизнь молодого офицера-десантника.

Гуцаленко был родом из Первомайска Николаевской области. В декабре 2016 года ему исполнилось 25 лет.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»