23 февраля в Днепре в областной клинической больнице им. Мечникова умер командир взвода Высокомобильных десантных войск Николай Гуцаленко. Об этом сообщает пресс-служба командования ВДВ Вооруженных сил.
Военнослужащий получил тяжелое ранение во время выполнения боевой задачи на позициях в районе села Водяное 21 февраля.
Врачи двое суток боролись за жизнь молодого офицера-десантника.
Гуцаленко был родом из Первомайска Николаевской области. В декабре 2016 года ему исполнилось 25 лет.
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Рубрика: Новости Мариуполя
24-02-2017, 14:40
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В больнице умер командир взвода ВДВ, раненный под Водяным
23 февраля в Днепре в областной клинической больнице им. Мечникова умер командир взвода Высокомобильных десантных войск Николай Гуцаленко. Об этом сообщает пресс-служба командования ВДВ Вооруженных сил.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»