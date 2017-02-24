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Рубрика: Новости Украины и мира
24-02-2017, 15:58
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Савченко возле Донецкого аэропорта призывала военных покинуть позиции, чтобы идти на Киев, - нардеп

Народный депутат Надежда Савченко на этой неделе находилась в зоне АТО возле Донецкого аэропорта, где призывала украинских военных оставить свои позиции и идти на Киев. Об этом в пятницу во время заседания парламента рассказала нардеп от БПП Татьяна Рычкова, передает lb.ua.

"На этой неделе народный избранник Надежда Савченко была в районе Донецкого аэропорта, где встречалась с военнослужащими 80-й отдельной воздушной десантной бригады и 79-й бригады. И подстрекала их оставить свои позиции и прийти сюда (в Киев, - ред.), сбрасывать преступную власть", - сообщила Рычкова.

Нардеп заявила, что ее слова могут подтвердить военнослужащие, которые сожалеют о том, что не зафиксировали визит Савченко на камеру.




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