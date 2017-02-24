На автодорогах Мариуполя стартовала спецоперация, задействовано 16 экипажей полиции

В Мариуполе стартовала профилактическая отработка по безопасности дорожного движения. Спецоперация продлится с 24 по 26 февраля, сообщили в пресс-службе полиции.
Остановить смерть людей на дороге и приучить водителей соблюдать Правила дорожного движения - именно такова главная цель превентивных мер. В спецоперации задействовано 64 работника полиции в составе 16 экипажей.
Наибольшее внимание будет уделено аварийно-опасным участкам автодорог Мариуполя. Правоохранители будут выявлять нарушения ПДД, проводить профилактическую работу с нарушителями и прекращать правонарушения, связанные с использованием транспортных средств.