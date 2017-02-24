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Рубрика: Новости Мариуполя
24-02-2017, 16:26
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На автодорогах Мариуполя стартовала спецоперация, задействовано 16 экипажей полиции

В Мариуполе стартовала профилактическая отработка по безопасности дорожного движения. Спецоперация продлится с 24 по 26 февраля, сообщили в пресс-службе полиции.

Остановить смерть людей на дороге и приучить водителей соблюдать Правила дорожного движения - именно такова главная цель превентивных мер. В спецоперации задействовано 64 работника полиции в составе 16 экипажей.

Наибольшее внимание будет уделено аварийно-опасным участкам автодорог Мариуполя. Правоохранители будут выявлять нарушения ПДД, проводить профилактическую работу с нарушителями и прекращать правонарушения, связанные с использованием транспортных средств.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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