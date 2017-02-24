«Минималка» до 5 тысяч: весной станет известно, будет ли очередное повышение зарплат и когда

Окончательно дату очередного возможного повышения минимальной заработной платы правительство определит весной текущего года. Её размер может составить до 5000 гривен. Об этом сообщил вице-премьер министр Павел Розенко в интервью "Обозревателю".



"Окончательные итоги такого влияния существенного роста минимальной заработной платы на экономику мы будем иметь примерно в апреле-месяце. Где-то, вот как раз апрель-май станет той датой, когда правительство сможет сказать, когда и какими темпами будет в дальнейшем увеличиваться размер минимальной заработной платы", - отметил он.



При этом, Розенко пояснил, что, согласно текущим расчетам, поднять минималку до 5 тысяч гривен теоретически было бы возможно даже с 1 января 2017 года.



"Скажу, что были расчеты. И эксперты, и руководитель, в частности, Государственной фискальной службы Роман Насиров, делали соответствующие расчеты, что можно было внедрять минимальную заработную плату в 5 000 грн уже сейчас, с 1 января. Но мы решили все-таки перейти на постепенность этого процесса", - заявил Розенко.



По мнению вице-премьера, точнее можно будет определиться после подведения первого итога влияния повышения минимальной заработной платы. Сегодня же, как отметил Розенко, он видит только позитив от внедрения зарплаты в 3200 грн и положительные цифры.



Вице-премьер заявил, что Кабмин получил лишь 500 жалоб на работодателей по поводу игнорирования инициативы правительства относительно увеличения минимальной заработной платы.