Народный депутат Украины Надежда Савченко и руководитель украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан приехали на территорию, подконтрольную ДНР, чтобы навестить украинских военнопленных.
Об этом сообщает ряд российских СМИ и информресурс ДАН со ссылкой на МГБ ДНР.
«Рубан и Савченко приехали навестить украинских военнопленных», — отмечается в сообщении.
По некоторой информации, они прибыли в Макеевскую колонию.
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Рубрика: Новости Донбасса
24-02-2017, 17:13
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Рубан и Савченко находятся на неподконтрольной территории Донбасса, - СМИ
Народный депутат Украины Надежда Савченко и руководитель украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан приехали на территорию, подконтрольную ДНР, чтобы навестить украинских военнопленных.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»