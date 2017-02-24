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Рубрика: Новости Донбасса
24-02-2017, 17:13
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Рубан и Савченко находятся на неподконтрольной территории Донбасса, - СМИ

Народный депутат Украины Надежда Савченко и руководитель украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан приехали на территорию, подконтрольную ДНР, чтобы навестить украинских военнопленных.

Об этом сообщает ряд российских СМИ и информресурс ДАН со ссылкой на МГБ ДНР.

«Рубан и Савченко приехали навестить украинских военнопленных», — отмечается в сообщении.

По некоторой информации, они прибыли в Макеевскую колонию.




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