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Рубрика: Новости Мариуполя
24-02-2017, 17:40
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Левый берег Мариуполя уже празднует Масленицу ярмаркой с блинами

С сегодняшнего дня на площади Победы развернулась праздничная ярмарка, посвященная Масленице. Более 20 товаропроизводителей и предпринимателей предлагают жителям и гостям города свою продукцию, сообщили в пресс-службе горсовета.

Здесь можно приобрести по выгодной цене товары различного ассортимента: от меда до колбасных изделий, от овощей до сушенной рыбы, а главное – полакомиться вкусными блинами с различными начинками.

Ярмарка продлится до 26 февраля, она работает с 9:00 до 17:00. В ее заключительный день планируется провести развлекательную программу. Перед горожанами выступит творческий ансамбль «Надежда», также пройдут конкурсы с призами. Завершится Масленица традиционным сжиганием чучела.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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