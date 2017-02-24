Блокада Донбасса: предприятия снижают производство и работают в убыток, Украина теряет почти треть промышленности

Со второй половины февраля все предприятия украинского горно-металлургического комплекса (ГМК), находящиеся в зоне АТО, фактически остановились в результате блокады железнодорожных путей. Все началось с Алчевска, где местный металлургический комбинат и коксохим прекратили производственную деятельность с 13 февраля.



Через неделю, 20 февраля, было объявлено о временной консервации Енакиевского меткомбината, а также остановке объединения «Краснодонуголь». Далее, 25 февраля планируется вывести в простой Макеевский прокатный филиал ЕМЗ. До минимального уровня сокращено производство на Донецком метзаводе, где запасов железной руды хватит до марта. На ММК имени Ильича производство уже снижено на 10%, комбинат пытается растянуть запасы сырья. На Авдеевском коксохиме также снижено производство - предприятие работает всего на 50% от возможной мощности, можно сказать - в убыток.



В результате почти треть предприятий ГМК в стране остановлено и несет грандиозные потери из-за постоянных затрат на выплату зарплат сотрудникам и поддержание работоспособности оборудования.



В распоряжении UAprom оказался анализ последствий ж/д блокады для украинского ГМК и всей экономики страны, выполненный Объединением предприятий «Укрметаллургпром» для Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.



Согласно документу, остановка только предприятий ГМК приведет к снижению поступлений в страну валютной выручки в размере $2,5-3 млрд. в год. Кроме того, Украина потеряет до 45 тыс. рабочих мест (включая транспорт и другие смежные отрасли, в т.ч. около 20 тыс. на неконтролируемых территориях). При этом бюджеты страны недополучат налогов в объеме около 2,5-3 млрд. грн., в т. ч. около 1,5 млрд. по предприятиям на НКТ.



По словам Александра Каленкова, президента «Укрметаллургпрома», метпредприятия на подконтрольной Украине территории также почувствуют негативные последствия от остановки заводов в АТО. «По сути, начнется эффект домино для отрасли», - констатирует он.



«Произойдет стремительное падение занятости в Мариуполе, Авдеевке, Кривом Роге, Каменском (метзаводы, их поставщики и подрядчики); катастрофический характер последствий для социально-экономической стабильности в промышленных городах Украины; резкое снижение социально-экономической стабильности в Украине в целом», - констатируют представители отрасли.