Новый колл-центр: жители Мариуполя теперь могут решить вопросы электроснабжения круглосуточно в любой день

Жителям Мариуполя стал доступен колл-центр ДТЭК, который находится в Никополе Днепропетровской области. Операторы принимают заявки и консультируют по всем вопросам электроснабжения. В контакт-центр могут обратиться не только от мариупольцы, но и жители поселков Сартана, Талаковка, Виноградное и Старый Крым.



Звонки по номеру 0-800-500-473 со стационарных и мобильных телефонов бесплатные. Также обратиться за помощью можно в электронном режиме, отправив письмо на адрес callcenter@dtek.com.

Клиенты смогут получить консультацию по счету, передать показания прибора учета, оставить заявку при возникновении аварии, а также узнать график проведения плановых работ и время работы компании.



Городская власть Мариуполя поддержала инициативу создания колл-центра именно в Никополе, поскольку строительство сервиса непосредственно в нашем городе потребовало бы много времени и средств. При этом отмечается, что удаленность колл-цетра не скажется на оперативности оказания услуг.



"Контактный центр – это не просто операторы, которые разговаривают. У нас есть система автоинформатора. Она позволяет обслуживать клиентов без соединения с оператором. В ближайшее время мы планируем взять в обработку обращения и в Донецком регионе", - отметил руководитель центра Борис Юрченко.



В частности, новые сервисы намерены открыть в Славянске и Краматорске. Их жителей начнут обслуживать уже в марте.