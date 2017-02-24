Промзона Авдеевки снова под плотным огнем, на окраинах сильные взрывы

Сегодня снова начался сильный обстрел Авдеевки и промзоны, где находятся позиции украинских военных. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях. В результате есть незначительные повреждения нескольких домов. Раненых и погибших среди мирных жителей нет.



По информации председателя Донецкой ВГА Павла Жебривского, по городу попаданий не было, серьезных разрушений тоже нет.



Спикер пресс-центра АТО Леонид Матюхин в эфире «112 Украина» также сообщил об обстреле: «Секунд 40, как был крайний обстрел, крайний прилет. Я стою прямо на краю города. Ну, по крайней мере, 20 прилетов были точно не по городу, это далеко от города. Вероятно, попадают по нашим позициям. Возможно, попадают танки или САУ по промке и такие очень громкие взрывы. Наверное, попадает в бетон, покрытие (потому что очень громко) с большого калибра».



Как передают «Новости Донбасса», на данный момент в районе промзоны ранения получили четверо украинских военных.



Местные жители также сообщают о сильных взрывах в районе Донецка и Песок.