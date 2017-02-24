Из-за блокады градообразующие предприятия Мариуполя стали отказываться от заказов, запас сырья на исходе

Уже почти месяц продолжается торговая блокада в Донбассе. Из-за блокирования ж/д путей на метпредприятиях Мариуполя запас сырья на исходе. В частности, за это время комбинат им. Ильича недополучил порядка 35% кокса, 50% известняка и около 60% угля марки А.



В результате мариупольские металлурги сокращают объемы выплавки стали, а также вынуждены отказываться от новых заказов. Ежденевные убытки составляют миллионы гривен.



"Если говорить опять же об убытках, то мы продолжаем их нести, и цифра, которая на сегодня есть, - это порядка 4 млн гривен в день. Это прямые убытки только одного комбината им. Ильича. Дальше эту цифру можно умножать и понимать, какие убытки идут и по другим предприятиям. Безусловно, это будет отражаться и на дальнейшем отчислении в бюджеты всех уровней" - заявил генеральный директор ММКИ Юрий Зинченко.



Если вопрос блокады не разрешится в ближайшее время, ее последствия ощутит на себе весь Мариуполь. Это и сокращение соцвыплат, и отсутствие денег на развитие инфраструктуры и других отраслей, и, конечно, уменьшение прибыли для предпринимателей.



Кроме того, дальнейшее затягивание блокады может привести к увольнениям: работы могут лишиться сотрудники комбината комбината им. Ильича, «Азовстали», «Промсервиса» и торгового порта.