Государственный подход – полностью продавать стратегические предприятия отказались

В ходе рабочей поездки в Харьковскую область, премьер-министр Украины Владимир Гройсман сделал заявление о нецелесообразности полной продажи стратегически важных государственных и владеющих уникальными высокоточными технологиями предприятий. Об этом, по сообщению “Интерфакс-Украина”, после совещания по вопросам авиастроения на Харьковском ПАО “ФЭД” на брифинге и высказался глава правительства.



Вместо полной приватизации госпредприятий Украина выбрала путь продажи незначительных пакетов акций этих предприятий для привлечения инвестиций и партнёров к сотрудничеству.



„В Украине 3,5 тыс. предприятий государственной формы собственности. Государство - это не самый эффективный собственник. И у нас есть предприятия, которые можно продать на прозрачных аукционах. Но есть и предприятия, которые производят уникальную продукцию. Продавать такие предприятия полностью - недопустимо“, - сказал глава правительства.



В качестве яркого примера Гройсман привёл Харьковский «Турбоатом». Премьер против полной приватизации ПАО «Турбоатом», контрольный пакет акций которого принадлежит государству в размере 75,224%, но считает вполне уместным продажу некоторой части этих акций.



Далее премьер-министр добавил: „Но если мы при публичной продаже частичного пакета акций при контроле государства можем привлечь мировых производителей такой же продукции, я считаю, что это абсолютно нормально. И тут нужно исходить из интересов государства“.



Владимир Гройсман считает, что ПАО «Турбоатом» имеет реальную возможность выхода на глобальный рынок в партнёрстве с мировыми лидерами.

О планах участия в конкурсе по приватизации «Турбоатома» уже заявила корпорация Glencore International AG совместно с группой DCH Александра Ярославского, и президент Украины Пётр Порошенко уведомлён об этом 18 января 2017 года в рамках экономического форума в Давосе.



Стоит сказать, что кроме государства, 16% пакета акций ПАО «Турбоатом» принадлежат венчурным инвестфондам под управлением КУА “Сварог Эссет Менеджмент”, которые связаны с предпринимателем Константином Григоришиным.



ПАО «Турбоатом» на сегодняшний день является единственным в стране производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. Поставляет свою продукцию «Турбоатом» в 45 стран Европы, Азии, Африки и Америки.