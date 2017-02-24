Специалисты международного уровня заинтересовались кинологическим центром полиции в Мариуполе

На личный прием к главе полиции Донецкой области Вячеславу Аброськину пришла руководитель общественной организации «Кинологический клуб Азов» Людмила Ляшова, сообщили в пресс-службе полиции.

По ее словам, то, чем сегодня занимается областная полиция, оказалось созвучным с тем, что делает она, - развивает школу для детей «Юный хендлер» (хендлинг - искусство показа собаки на выставке) и около 25 лет занимается работой с собаками. С 1993 года она возглавляет филиал Кинологического союза Украины в Мариуполе, на протяжении многих лет успешно представляет страну за рубежом. Ляшова отметила, что открытие кинологического центра - это прорыв в развитии работы с собаками, который выходит за рамки Мариуполя и области.



"Вы создали «Лигу будущих полицейских», а мы - школу Юного хендлера. В этой школе учатся взаимопониманию дети и собаки. Ребята могут показывать, чего они достигли. По разным направлениям, но совместно, мы можем проводить много мероприятий, совместных показательных выступлений, акций. Единственная цель - работа с подрастающим поколением", - обратилась она к генералу.



Людмила Ляшова также подчеркнула, что правоохранители всегда могут рассчитывать на нее и ее коллег в плане консультационной помощи, ведь правильной подбор собак, вычисление их родословной очень важно - склонность к дрессировке, интеллект - это все закладывается из поколения в поколение.

Кроме того, в ее планах - развитие канистерапии - восстановление психологического состояния человека с помощью собаки. Такие занятия могут помочь людям с ограниченными физическими возможностями, полезны в реабилитации человека, который вернулся с войны, и особенно - ребенка, который переживает эту войну. И это - одно из самых важных для полиции Донетчины направлений. Поэтому впереди - много совместных проектов.



Стоит отметить, что начальник кинологического центра ГУНП в Донецкой области Леонид Котов - член «Кинологического клуба Азов» уже много лет. Недавно также стал его участником и тренер Гуча Виктор Казаков.