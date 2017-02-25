В Авдеевке после мощных обстрелов произошли пожары, город без света и воды

Вчера поздно вечером Авдеевка снова оказалась под мощными обстрелами. В результате город остался без электроснабжения. Отсутствует и вода.
Как сообщают офицеры оперативного пресс-центра АТО, в городе постепенно снижается температура в системе отопления. Есть проблемы с мобильной связью и доступом в Интернет. Критические объекты инфраструктуры продолжают подключать к электрогенераторам.
Тем временем местные жители сообщают, что в старой части Авдеевки после обстрелов произошли пожары. Также опубликовали фото домов, которые повреждены снарядами.
Информации о пострадавших пока не поступало.