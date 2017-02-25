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Рубрика: Новости Донбасса
25-02-2017, 08:38
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Савченко допустили к украинским пленным в Макеевке: она рассказала об условиях их содержания

Руководитель украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан и депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко прибыли вчера в Западную исправительную колонию в Макеевке.

Визит проходил в закрытом режиме, передает информресурс ДНР ДАН.

Отмечается, что депутат привезла с собой из Украины посылки для пленных от родственников.

После визита, Савченко на своей странице в Facebook сообщила об условиях содержания и состоянии украинских военнопленных, которые находятся в колонии Макеевки.

«Посетили две камеры, где содержат шесть наших военнопленных. Пообщались с ребятами. Условия ужасные, сырость, холод. Вещи от родных передали. Ждем до завтра. Обещали дать возможность посетить всех кто есть в Минских списках», — написала нардеп.




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