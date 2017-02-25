Провокация и силовой разгон: Жебривский рассказал, на что надеялись участники блокады Донбасса

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает, что организаторы торговой блокады в Донбассе планировали, что власть прибегнет к силовому разблокированию.



"Мне показалось, что кое-кто хотел, чтобы был силовой разгон (на месте блокады - ред.), особенно перед массовым мероприятием. Когда массовые мероприятия проходили, мне показалось, что кто-то хотел поджечь ту искру, которая бы высеклась здесь, в Киеве", - сказал он заявил в эфире "5 канала".



Жебривский возмущен написанием от его имени "фейкового" письма с требованием силового разгона блокады.



"Когда один из народных депутатов дает фейковое письмо с требованием силового разгона, ну это опуститься ниже плинтуса. Это абсолютная провокация. Не удалось заставить сделать силовое разблокирование, они хотели выразить такие намерения у власти для силового разгона и все, чтобы вызвать еще большие беспорядки на Майдане Независимости в Киеве, не более и не менее", - отметил он.



Председатель Донецкой ОВГА выступает за создание экспертной группы, которая бы обосновала преимущества и недостатки блокады Донбасса. "На сегодняшний день, если этого не делают народные депутаты, значит должны сделать на уровне Кабмина, на другом уровне такую экспертную группу, которая бы доказала обществу, в чем плюсы и минусы...", - сказал Жебривский.