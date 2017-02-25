Безработных в Мариуполе стало меньше почти на треть

В Мариуполе уменьшилось количество безработных. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число сократилось на 30%. Об этом сообщила начальник отдела предоставления социальных услуг по трудоустройству Елена Парамонова.



По ее словам, сейчас в Мариуполе почти четыре тысячи безработных, они обращались в центры занятости в поисках трудоустройства. При этом отмечается, что на бирже труда людей среднего возраста больше, чем молодежи.



Мариупольский центр занятости работает над тем, чтобы нетрудоустроенные граждане смогли получить вакансию по желаемой специальности. Ежемесячно предприятиями города подается от 200 до 300 вакансий. На одну вакансию претендует порядка 10 человек.



Самыми востребованными специальности остаются: электросварщик, электрик, слесарь, слесарь-ремонтник, повар, медсестра. В то же время намного уменьшилось количество вакансий в сфере медицины и дошкольных учреждениях. Это произошло после повышения минимальной зарплаты.