Свыше 1600 правоохранителей будут заботиться о правопорядке следующие три дня. На улицы Донетчины выйдут свыше 800 полицейских, из которых созданы 260 пеших нарядов полиции, 25 групп быстрого реагирования и 11 автопатрулей, сообщили в пресс-службе полиции.
Правоохранителям в патрулировании помогают военнослужащие Нацгвардии Украины.
Основные задачи - изъятие из нелегального оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотиков, а также выявление боевиков и лиц, которые намерены дестабилизировать оперативную обстановку в городах и поселках.
"Пока внешние наряды заботятся о правопорядке на улицах городов, «в тылу» работают отдельные группы розыскников, которые нацелены на задержание преступников и документирование правонарушений в сфере незаконного наркооборота", - отметили в полиции.
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Для обеспечения правопорядка на Донетчине задействованы максимальные силы полиции
Свыше 1600 правоохранителей будут заботиться о правопорядке следующие три дня. На улицы Донетчины выйдут свыше 800 полицейских, из которых созданы 260 пеших нарядов полиции, 25 групп быстрого реагирования и 11 автопатрулей, сообщили в пресс-службе полиции.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»