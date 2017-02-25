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Рубрика: Новости Донбасса
25-02-2017, 09:44
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Для обеспечения правопорядка на Донетчине задействованы максимальные силы полиции

Свыше 1600 правоохранителей будут заботиться о правопорядке следующие три дня. На улицы Донетчины выйдут свыше 800 полицейских, из которых созданы 260 пеших нарядов полиции, 25 групп быстрого реагирования и 11 автопатрулей, сообщили в пресс-службе полиции.

Правоохранителям в патрулировании помогают военнослужащие Нацгвардии Украины.

Основные задачи - изъятие из нелегального оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотиков, а также выявление боевиков и лиц, которые намерены дестабилизировать оперативную обстановку в городах и поселках.

"Пока внешние наряды заботятся о правопорядке на улицах городов, «в тылу» работают отдельные группы розыскников, которые нацелены на задержание преступников и документирование правонарушений в сфере незаконного наркооборота", - отметили в полиции.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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