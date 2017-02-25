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Рубрика: Образование
25-02-2017, 09:59
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В Мариуполе появится интеллектуальный центр для одаренных детей

Потенциал Мариуполя – в одаренных детях, которые не перестают удивлять новыми победами и научными открытиями. Как сообщили в пресс-службе мэрии, для города стратегически важно развивать работу с одаренными детьми.

Так, по словам директора департамента образования горсовета Светланы Добровольской, в Мариуполе планируют создать интеллектуальный центр, который объединит лучших педагогов и университеты. С его помощью ребята смогут по максимуму реализовать свои способности.

«Сопровождение одаренного ребенка профессором или доктором наук будет еще больше стимулировать на высокие результаты. Это дополнительная мотивация идти вперед», - поделилась Светлана Добровольская.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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