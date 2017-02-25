ТЭС вдвое сократили потребление антрацитового угля, участники блокады не пропустили почти 75 тысяч вагонов

Тепловые электростанции Украины вдвое сократили потребление угля антрацитовой группы после введения чрезвычайных мер в энергосистеме. Об этом сообщил и. о. директора НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на странице компании в Facebook.



"Мы рассчитывали на 40% экономии, когда делали наши предварительные расчеты. Фактически мы тратим этого топлива вдвое меньше, чем тратили бы его без введения чрезвычайного положения", - сказал он.



И. о. директора "Укрэнерго" считает, что окончание отопительного сезона пройдет без ограничений. При этом он отметил, что если проблема с "угольной блокадой" Донбасса не будет решена, то рано или поздно система может столкнуться с дефицитом электрической энергии.



Тем временем в Штабе блокады опубликовали информацию о том, сколько было заблокировано поставок угля с момента перекрытия ж/д путей. Число непропущенных вагонов составляет порядка 75 тысяч. Так, редут "Богдан" возле станции Светланово в Луганской области не пропустил 20 880 вагонов за 29 дней. Редут "Запорожье" возле Бахмута в Донецкой области не пропустил около 12 600 вагонов за 21 день, редут "16 добровольческого батальона" вблизи станции Кривой Торец - 40 560 вагонов за 13 дней. Блокпост на автодороге вблизи поселка Золотое Луганской области пока выполняет контрольно-наблюдательные функции.